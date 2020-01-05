Дело "украинских диверсантов": Дудку и Бессарабова этапировали в Ставропольский край

КИЕВ. 5 января. УНН. Осужденных по делу "украинских диверсантов" к 14 годам лишения свободы Алексея Бессарабова и Владимира Дудку этапировали в Ставропольского края России в ужасных условиях и поместили в разные колонии. Об этом сообщается на странице "Свободу узникам Кремля" в Facebook, передает УНН.

"Осужденных по делу "украинских диверсантов" Алексея Бессарабова и Владимира Дудку этапировали на территорию РФ в Ставропольский край и поместили в разные колонии", - говорится в сообщении.

Так, Алексея Бессарабова доставили в колонию № 1 Ставропольского края. В то время, как Владимира Дудку, по словам правозащитников, этапировали в колонию № 11 Ставропольского края.

Сын Вололимира Илья Каверников рассказал, что отец находился в ужасных условиях при этапировании, из-за чего у него значительно ухудшилось состояние здоровья.

"У него повысилось давление - 100 на 170. Из-за холода и постоянных перемещений в спецвагонах и автозаках обострились хронические болезни, которые проявились после ареста", - рассказал сын.

Он также отметил, что на этапе до Пятигорска Владимир вместе с другими заключенными более трех часов мерз в автозаке, потом еще 6 часов его держали "в карантине", где тоже холодно, потому что ждали, пока их распределят по камерам.

"В СИЗО Пятигорска он пробыл три недели", - добавил сын узника Кремля.

Как ранее сообщал УНН, политзаключенного Дудку этапируют в колонию в Ставропольском крае. Отмечалось, что с большой долей вероятности Бессарабова также доставят в одну из колоний Ставропольского края.

Напомним, 9 ноября 2016 года в Севастополе задержали сотрудников крымского аналитического центра "Номос" Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова, а также их близкого друга Владимира Дудку. Всех трех обвинили в якобы подготовке диверсий в оккупированном Крыму по заказу украинской разведки.

Севастопольский городской суд 4 апреля приговорил Дудку и Бессарабова к 14 годам тюрьмы. Суд также назначил каждому штраф: Дудке - в размере 350 необлагаемых минимумов доходов граждан, а Бессарабову - в размере 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

После чего Верховный суд России 15 октября отклонил жалобу защиты и утвердил приговор Дудке и Бессарабову.

Также напомним, украинские политзаключенные находились в Симферопольском СИЗО, после того, как их этапировали из России. Еще в конце ноября сообщалось, что осужденных вывезли из Крыма и их этапирование продолжается уже почти месяц.