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Зеленский в Омане: в Офисе Президента сообщили о первой официальной встрече

Зеленский в Омане: в Офисе Президента сообщили о первой официальной встрече

КИЕВ. 5 января. УНН. Во время поездки в Оман Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Как сообщили в Офисе, стороны обсудили укрепление отношений между странами, в частности сделали акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.

Также был отмечен рост товарооборота, который в прошлом году увеличился на 10%, достигнув 80 млн долл., м активизацию контактов на уровне торгово-промышленных палат. Участники встречи договорились продолжить практику украинского-оманских бизнес-форумов - учитывая успешность последних двух таких мероприятий в Киеве в 2019 году, в которых приняли участие десятки бизнесменов из Омана, говорится в сообщении.

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Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина заинтересована в прямых инвестициях из Омана, отметив такие перспективные отрасли, как энергетика и тяжелая промышленность, строительство, сельское хозяйство, информационные технологии и инновации, развитие инфраструктуры, медицина, туризм, добавили в Офисе.

Ранее в ОП сообщили, что Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский, Офис президента Украины
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