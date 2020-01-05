Украинский консул обещает посетить в России осужденных по "делу "украинских диверсантов"

КИЕВ. 5 января. УНН. Исполняющий обязанности генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский обещает посетить осужденных по “делу “украинских диверсантов” Владимира Дудко и Алексея Бессарабова, которых этапируют в российские колонии. Об этом консул рассказал Крым.Реалии, передает УНН.

“Подтверждаю, посетим при первой возможности”, — сказал Малишевский.

Ранее сообщалось, что у осужденного в Севастополе по “делу “украинских диверсантов” Владимира Дудки значительно ухудшилось состояние здоровья, а Алексея Бессарабова доставили в колонию № 1 Ставропольского края России для отбывания наказания.

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Российские силовики задержали в ноябре 2016 года в Севастополе сотрудников аналитического центра “Номос” Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова, а также их близкого друга Владимира Дудко. Всех трех обвинили в “подготовке диверсий в Крыму по заказу украинской разведки”.

В апреле 2019 года подконтрольный России Севастопольский горсуд приговорил Дудко и Бессарабова до 14 лет тюрьмы. Суд также назначил каждому штраф: Дудке — 350 тысяч рублей, а Бессарабов — 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. В октябре того же года Верховный суд России отклонил жалобу защиты и утвердил приговор.

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Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес Украинской и называет их провокацией российских спецслужб.