Меркель, Макрон и Джонсон обеспокоены негативной ролью Ирана на Ближнем Востоке

КИЕВ. 6 января. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обеспокоены “отрицательной ролью”, которую, по их мнению, играет Тегеран на Ближнем Востоке, и призывают его отказаться от силовых акций и мероприятий, которые противоречат ядерной сделке. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров трех стран, которое в воскресенье вечером опубликовал в Twitter официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт, передает УНН.

“Мы осудили недавние атаки на силы коалиции в Ираке и глубоко обеспокоены негативной ролью, которую играл Иран в регионе, особенно с помощью Корпуса стражей исламской революции и подразделениям „Аль-Кудс“ под командованием генерала Касема Сулеймани”, — отмечается в заявлении.

“Мы призываем прежде всего Иран отказаться от дальнейших силовых акций или их поддержки. Мы призываем Иран отменить все мероприятия, которые не соответствуют СВПД (совместный комплексный план действий по иранской ядерной программе — ред)”, — отметили Меркель, Макрона и Джонсон.

Лидеры трех стран считают, что сейчас важно делать шаги по деэскалации ситуации в регионе.

“Мы призываем все стороны, особенно Иран, проявлять крайнюю сдержанность и ответственность. Нынешней спирали насилия в Ираке нужно положить конец”, — говорится в заявлении. Канцлер, президент и премьер заверили, что продолжат усилия для снижения напряженности в регионе и стабилизации ситуации.

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Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ответит ударами по 52 целям в Иране, если Тегеран решит атаковать любые американские объекты после убийства иранского генерала.

Напомним, в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию президента США Дональда Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани, погиб также заместитель руководителя шиитских сил народной мобилизации Ираке Абу Махди аль-Мухандис. Премьер Ирака назвал такие действия США нарушением суверенитета страны. Впоследствии президент Трамп обвинил иранского генерала в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США. В то же время госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон не хочет войны с Тегераном.

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В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство иранского генерала “террористическим актом”. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил США “серьезной местью” за убийство Сулеймани.

Парламент Ирака 5 января принял резолюцию, в которой требует от правительства вывода американских войск из страны.