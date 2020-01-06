Дуда назвал условия, при которых он поедет на 75-ю годовщину освобождения Освенцима

КИЕВ. 6 января. УНН. Президент Польши Анджей Дуда примет участие в официальной церемонии по случаю 75-й годовщины освобождения Освенцима в Израиле, только в том случае, если ему будет разрешено выступить с речью до или после Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-секретарь Дуды Блажей Спихальский, передает УНН со ссылкой на Notes from Poland.

Это заявление прозвучало после последних новостей о том, что Дуда откажется от приглашения на церемонию, на которой должен выступить его российский коллега Владимир Путин, который недавно спровоцировал дипломатический скандал с Польшей по истории Второй мировой войны.

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“Наше условие, чтобы присутствовать на такой церемонии, заключается в том, что Президент Республики Польша, представляющий достоинство польского государства, должен иметь возможность выступить”, — сказал представитель Дуды в интервью Radio Zet. “Если у него будет возможность выступить до или после выступления президента Владимира Путина, то, конечно, он будет присутствовать”, — продолжил Спихальский.

“Но ситуация, в которой президент Республики Польша будет сидеть и слушать лживые, ложные слова президента Путина, не имея возможности ответить, не является хорошей”.

Напомним, Премьер Польши заявил, что ложь Путина о Второй мировой войне является попыткой избежать международного давления.