Год назад Украина получила Томос

КИЕВ. 6 января. УНН. Год назад в Стамбуле состоялась церемония передачи Томоса об автокефалии объединенной Православной церкви Украины митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию, сообщает УНН.

Передача состоялась при отправлении праздничной литургии в храме св. Георгия. Перед передачей Вселенский патриарх Варфоломей зачитал документ.

"Автокефальная Церковь Украины признает главой Святейший апостольский и патриарший Вселенский престол, как и другие Патриархи и Предстоятели, и имеет вместе с другими каноническими обязанностями и ответственностью, прежде всего для сохранения нашей Православной Веры невредимой и канонического единства и общения со Вселенским Патриархатом и другими поместными православными Церквами незыблемыми", - говорится в документе.

На церемонии передачи Томоса также присутствовало тогдашнее руководство Украины.

Как сообщал УНН, 5 января 2019 года состоялась процедура подписания Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем.

Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря 2018 года было создано Автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.