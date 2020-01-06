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США поздравили Украину с годовщиной получения Томоса

США поздравили Украину с годовщиной получения Томоса

КИЕВ. 6 января. УНН. Посольство США в Украине поздравило Православную церковь Украины с первой годовщиной получения Томоса об автокефалии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление посольства США в Украине в Twitter.

"Поздравляем Православную церковь Украины с первой годовщиной получения Томоса об автокефалии, предоставленого Вселенским патриархом Варфоломеем", - говорится в сообщении.

В посольстве также добавили, что они подчеркивают свою крепкую поддержку права украинцев свободно исповедовать религию без внешнего вмешательства.

Напомним, год назад, 6 января 2019 года, Украина получила Томос.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, посольство, Томос, ПЦУ
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