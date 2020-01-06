Зоря: поместная церковь - не чей-то политический проект

КИЕВ. 6 января. УНН. Жизнь доказала, что поместная церковь в Украине - не "чей-то проект", а плод труда и мечтаний многих поколений. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы управления ПЦУ по внешним связям Евстратий Зоря, передает УНН.

"Многие критики и противники что только не делали, чтобы представить и Томос, и саму поместную Церковь лишь "политическим проектом" - чем-то временным и недолговечным. Сама жизнь доказала и дальше доказывает, что это - не так, и что Поместная Церковь - это не "чей-то проект", а плод труда и мечты многих поколений и миллионов верующих Церкви прошлого и современности", - отметил Евстратий Зоря.

Он добавил, что каждый вклад в церковь - это кирпич в строительство поместной церкви.

Напомним, Епифаний заявил, что Православная Церковь Украины состоялась.