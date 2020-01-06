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Пусть год будет щедрым: Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Пусть год будет щедрым: Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

КИЕВ. 6 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым, пожелав, чтобы год был щедрым на осуществленные надежды и чудеса, а также, чтобы воцарилось согласие и наступил мир в каждой семье. Об этом говорится в поздравлении Главы государства в Facebook, передает УНН.

"Колядку колоколов", написанную на мелодию Николая Леонтовича, перепевают в более чем 150 вариациях. Так украинский "Щедрик" дарит рождественский дух по всему миру. Это дух надежды, добра, ожидание чуда и невероятного единения, которое царит за столом, когда семья собирается на Святую вечерю. Пусть год будет щедрым на осуществленные надежды и чудеса, пусть воцарится согласие и наступит мир в каждой семье!" - указал Зеленский.

Также Президент пожелал всем вкусной кутьи.

Напомним, предстоятель ПЦУ Епифаний проводит рождественское богослужение.

Источник: УНН
Теги: Рождество Христово, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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