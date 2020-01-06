Регистрация | Вход |
USD: 23,69 0,0000  EUR: 26,42 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 06 января 2020 22:08
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Психолог рассказала, насколько украинское общество готово к инклюзивной школе
Психолог рассказала, насколько украинское общество готово к инклюзивной школе
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6225
Версия для печати

Украина готова направить 200 спасателей на помощь пожарным Австралии

Украина готова направить 200 спасателей на помощь пожарным Австралии

КИЕВ. 6 января. УНН. Украина готова направить 200 спасателей на помощь с ликвидацией стихийных пожаров в Австралии. Об этом на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН.

“Пожары в Австралии не оставили равнодушными украинцев. Мы сочувствуем! Правительство Украины сообщило австралийской стороне о готовности направить на помощь около 200 специально подготовленных спасателей ГСЧС”, — написал министр.

Отмечается, что украинская сторона проинформировала Австралию о готовности прибытия спасателей на место трагедии в течение 24-36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном дальнемагистральном самолете.

“Наши силы ожидают решения австралийской стороны”, — резюмировал глава МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лесные пожары в Австралии: МИД проверяет, могут ли быть украинцы среди пострадавших

Напомним, в результате пожаров в Австралии уже погибли 24 человека и почти 500 млн животных. Сейчас лесные пожары в Австралии формируют погоду, что только способствует распространению огня.

Источник: УНН
Теги: Арсен Аваков, Украина, спасатели, Австралия, МВС, пожары, ГСЧС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.