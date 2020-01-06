Украина готова направить 200 спасателей на помощь пожарным Австралии

КИЕВ. 6 января. УНН. Украина готова направить 200 спасателей на помощь с ликвидацией стихийных пожаров в Австралии. Об этом на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН.

“Пожары в Австралии не оставили равнодушными украинцев. Мы сочувствуем! Правительство Украины сообщило австралийской стороне о готовности направить на помощь около 200 специально подготовленных спасателей ГСЧС”, — написал министр.

Отмечается, что украинская сторона проинформировала Австралию о готовности прибытия спасателей на место трагедии в течение 24-36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном дальнемагистральном самолете.

“Наши силы ожидают решения австралийской стороны”, — резюмировал глава МВД.

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Напомним, в результате пожаров в Австралии уже погибли 24 человека и почти 500 млн животных. Сейчас лесные пожары в Австралии формируют погоду, что только способствует распространению огня.