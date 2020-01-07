Кабмин создаст соцслужбу для помощи семьям, которые оказались в сложных жизненных условиях

КИЕВ. 7 января. УНН. Правительство вводит своевременную профессиональную помощь, которая будет направлена на быстрый выход из кризисной ситуации для семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Об этом говорится на правительственном портале, передает УНН.

“Для помощи таким семьям, Правительство создаст эффективную службу и обучение специалистов по социальной работе. Квалифицированная социальная помощь, созданная в социальных сообществах, будет стимулировать такие семьи преодолеть сложные жизненные обстоятельства и вернуться к активной экономической и социальной жизни”, — прокомментировал премьер-министр Алексей Гончарук.

Отмечается, что правительство меняет подходы в помощи семьям в сложных жизненных обстоятельствах и делает особый акцент на предупреждение попадания украинцев в такие ситуации. Речь идет о большем количестве специалистов социальной работы, внедрение принципа “деньги ходят за человеком” — когда начисление средств будет происходить напрямую, а также о новом механизме социальных выплат — который предусматривает переход от субвенции в программу по всем выплатам.

“Для Министерства социальной политики находить и убирать причины, а не бороться только с последствиями — это ключ к решению многих социальных проблем. Мы должны поддерживать людей, которые реально в этом нуждаются — эффективно и прозрачно”, — отметила министр социальной политики Юлия Соколовская.

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В Кабмине напомнили, что эффективная адресная социальная поддержка семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах предусмотрена Программой деятельности Кабинета Министров Украины. Она утверждена в сентябре 2019 года. Документом определены ключевые направления работы министерств. Их детализировано — по каждой из 78 этих целей Программы опубликована концепция и индикаторы, по которым будут измеряться их достижения.

“Правительство делает свою работу еще более прозрачной — документ выставлен на обсуждение до официального утверждения. Все заинтересованные лица по каждой из концепций могут дать обратную связь”, — резюмировали в пресс-центре Кабмина.

Напомним, Правительство увеличило социальную помощь для детей-сирот и детей с инвалидностью.