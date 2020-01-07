Новый посол Украины в США представил свои полномочия Трампу от Зеленского

КИЕВ. 7 января. УНН. Недавно призначенный посол Украины в США Владимир Ельченко встретился с президентом США Дональдом Трампом. Об этом Ельченко в своем Twitter, передает УНН.

“Представил мои полномочия от Зеленского Трампу сегодня. Для меня большая честь представлять Украину в США, где всегда твердо поддерживали нашу независимость. Украинцы никогда этого не забудут. Наше стратегическое партнерство должно быть укреплено на благо обеих стран”, — написал Ельченко.

Стоит напомнить, что Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Ельченко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенных Штатах Америки. Об этом говорится в Указе № 911/2019 от 18 декабря. Перед этим 19 июля Зеленский уволил с должности 11 украинских дипломатов, среди которых был посол Украины в США Валерий Чалый.

Как сообщал УНН, недавно Зеленский встретился с новым Послом Украины в США Ельченко.