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Новый посол Украины в США представил свои полномочия Трампу от Зеленского

Новый посол Украины в США представил свои полномочия Трампу от Зеленского

КИЕВ. 7 января. УНН. Недавно призначенный посол Украины в США Владимир Ельченко встретился с президентом США Дональдом Трампом. Об этом Ельченко в своем Twitter, передает УНН.

“Представил мои полномочия от Зеленского Трампу сегодня. Для меня большая честь представлять Украину в США, где всегда твердо поддерживали нашу независимость. Украинцы никогда этого не забудут. Наше стратегическое партнерство должно быть укреплено на благо обеих стран”, — написал Ельченко.

Стоит напомнить, что Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Ельченко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенных Штатах Америки. Об этом говорится в Указе № 911/2019 от 18 декабря. Перед этим 19 июля Зеленский уволил с должности 11 украинских дипломатов, среди которых был посол Украины в США Валерий Чалый.

Как сообщал УНН, недавно Зеленский встретился с новым Послом Украины в США Ельченко.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, посол, Дональд Трамп, Владимир Ельченко, Владимир Зеленский
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