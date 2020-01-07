Регистрация | Вход |
USD: 23,69 0,0000  EUR: 26,42 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 07 января 2020 10:18
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Психолог рассказала, насколько украинское общество готово к инклюзивной школе
Психолог рассказала, насколько украинское общество готово к инклюзивной школе
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4605
Версия для печати

Епифаний: предыдущая власть относилась к церкви более ответственно

Епифаний: предыдущая власть относилась к церкви более ответственно

Епифаний

КИЕВ. 7 января. УНН. Глава ПЦУ митрополит Епифаний отметил, что предыдущая украинская власть, при президентстве Петра Порошенко, более ответственно относилась к церкви. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Произошла смена и парламента и Президента и правительства. Но в течение этого времени мы видим такую определенную разницу между предыдущей властью и властью, которая сейчас есть в Украине. То есть предыдущая власть более относилась ответственно к церкви. Сейчас мы также имеем хорошие отношения с украинской властью, нет какого-то вмешательства, но на местах и нет иногда такого содействия и определенной помощи", - сказал Епифаний.

Напомним, иитрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил украинцев с наступающим Рождеством Христовым и Новым годом.

Источник: УНН
Теги: Петр Порошенко, Епифаний, ПЦУ, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Порошенко Петр
Порошенко Петр
Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Епифаний Митрополит
Епифаний Митрополит
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.