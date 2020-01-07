Епифаний: предыдущая власть относилась к церкви более ответственно

КИЕВ. 7 января. УНН. Глава ПЦУ митрополит Епифаний отметил, что предыдущая украинская власть, при президентстве Петра Порошенко, более ответственно относилась к церкви. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Произошла смена и парламента и Президента и правительства. Но в течение этого времени мы видим такую определенную разницу между предыдущей властью и властью, которая сейчас есть в Украине. То есть предыдущая власть более относилась ответственно к церкви. Сейчас мы также имеем хорошие отношения с украинской властью, нет какого-то вмешательства, но на местах и нет иногда такого содействия и определенной помощи", - сказал Епифаний.

Напомним, иитрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил украинцев с наступающим Рождеством Христовым и Новым годом.