В Офисе Президента рассказали о деталях разговора Зеленского и Помпео

КИЕВ. 7 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора проинформировал государственного секретаря США Майкла Помпео о планах украинского правительства по восстановлению мира на востоке Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Майком Помпео. Собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке после атак на коалиционные силы в Ираке и нападения на американское посольство в Багдаде. Стороны согласились, что любые дальнейшие агрессивные шаги могут стать угрозой для стабильности в регионе и глобальной безопасности", - говорится в сообщении.

Также Президент выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации в Ираке и регионе, если силы США и коалиции преждевременно покинут страну.

"Зеленский подробно проинформировал Майка Помпео о результатах договоренностей, достигнутых во время Нормандской встречи, а также планы украинского правительства по восстановлению мира на востоке Украины. Майк Помпео особо отметил освобождение пленных и приветствовал заключение важного контракта на транзит газа в Европу", - сообщили у Зеленского.

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Кроме того, Президент поблагодарил за неизменную поддержку со стороны Соединенных Штатов в восстановлении мира на востоке Украины и возвращении Крыма. Зеленский также выразил особую благодарность Президенту США Дональду Трампу и Конгрессу за решение о предоставлении финансовой и материальной помощи сектору безопасности и обороны нашего государства.

"Достигнута договоренность, что эти и другие вопросы будут подробно обсуждены в ходе встречи Владимира Зеленского и Государственного секретаря США", - говорится в сообщении.

Как сообщалось в УНН ранее, государственный секретарь США Майкл Помпео обсудил в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским отложение визита главы дипломатии США в Украину.