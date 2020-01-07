Регистрация | Вход |
USD: 23,69 0,0000  EUR: 26,42 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 07 января 2020 13:20
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Психолог рассказала, насколько украинское общество готово к инклюзивной школе
Психолог рассказала, насколько украинское общество готово к инклюзивной школе
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
34035
Версия для печати

Штаб ООС: на передовой нетрезвый боевик расстрелял своих сослуживцев

Штаб ООС: на передовой нетрезвый боевик расстрелял своих сослуживцев

КИЕВ. 7 января. УНН. Во временно оккупированном населенном пункте Куликово Донецкой области боевик, находясь в состоянии наркотического-алкогольного опьянения, расстрелял боевиков со своей роты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

"Во временно оккупированном населенном пункте Куликово (Донецкая область) произошел инцидент в одном из батальонов 9 омсп. В частности стало известно о том, что один из боевиков подразделения, нес дежурство на одной из передовых позиций в окопе, находясь в состоянии сильного наркотического-алкогольного угара, расстрелял боевиков со своей роты, находившиеся рядом с ним", - говорится в сообщении.

В штабе сообщили, что информация была добыта украинской разведкой.

Напомним, по данным разведки в подразделениях противника участились случаи открытия огня по своим позициям.

Источник: УНН
Теги: ДНР, Донецк и Донецкая область, боевики, ООС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.