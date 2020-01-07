Штаб ООС: на передовой нетрезвый боевик расстрелял своих сослуживцев

КИЕВ. 7 января. УНН. Во временно оккупированном населенном пункте Куликово Донецкой области боевик, находясь в состоянии наркотического-алкогольного опьянения, расстрелял боевиков со своей роты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

"Во временно оккупированном населенном пункте Куликово (Донецкая область) произошел инцидент в одном из батальонов 9 омсп. В частности стало известно о том, что один из боевиков подразделения, нес дежурство на одной из передовых позиций в окопе, находясь в состоянии сильного наркотического-алкогольного угара, расстрелял боевиков со своей роты, находившиеся рядом с ним", - говорится в сообщении.

В штабе сообщили, что информация была добыта украинской разведкой.

Напомним, по данным разведки в подразделениях противника участились случаи открытия огня по своим позициям.