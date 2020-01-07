ОБСЕ предоставляет недостоверную информацию о нарушениях Украиной Минский соглашений - СЦКК

КИЕВ. 7 января. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ предоставляет недостоверную информацию о нарушениях украинской стороной Минских соглашений по отводу вооружения. Об этом сообщает украинская сторона Специального центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, передает УНН.

"В ежедневных отчетах от 4 и 6 января 2020 года командой СММ ОБСЕ продолжает предоставляться недостоверная информация о нарушениях украинской стороной Минских договоренностей по отводу вооружения, а именно зенитных ракетных комплексов 9К33 "Оса", - говорится в сообщении.

По информации СЦКК, размещения указанной военной техники не подпадают под действие Минских соглашений по отводу вооружения.

"Согласно Минским договоренностям отводу подлежат танки, артиллерия, РСЗО, тактические ракеты. Об отводе зенитных ракетных комплексов в договоренностях речь не идет. Освещение подобной информации противоречит принципам нейтральности и беспристрастности, которыми руководствуются представители СММ ОБСЕ при предоставлении чувствительной информации оборонного характера", - говорится в сообщении.

Напомним, боевики на Донбассе в период Новогодних праздников в очередной раз ограничивали возможности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вести наблюдение в приграничных районах, которые не контролируются правительством Украины.