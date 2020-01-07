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Пристайко считает, что нормандская встреча и обмен пленными не восстановили доверия к РФ

Пристайко считает, что нормандская встреча и обмен пленными не восстановили доверия к РФ

Вадим Пристайко

КИЕВ. 7 января. УНН. Глава МИДа Украины Вадим Пристайко считает, что несмотря на переговоры в "нормандском формате" и успехи в обмене пленными, доверия к российской стороны нет, учитывая продолжение обстрелов и смерти украинских солдат на Донбассе. Об этом он рассказал в интервью газете Bild, которое опубликовано на сайте МИДа, передает УНН.

По словам министра, украинцы очень рады возвращению своих людей из российского плена и данный процесс он считает "моральным обязательством" власти.

"Большинство украинцев чрезвычайно счастливы, что в рамках этой стратегии почти 100 заложников вернулись домой. Это было моральным обязательством для правительства. Но Вы правы: если мы посмотрим на общую ситуацию с оккупацией, то не так много успехов", - заявил дипломат.

Также по словам Пристайко, российская сторона пока не оправдала доверия в процессе переговоров, даже после нормандской встречи.

"То, что сделали, являются шагами к облегчению переговоров. Германия и Франция даже говорят о "восстановлении доверия между сторонами". Я бы так далеко не заходил. Мы знаем, кто на нас нападает ежедневно и убивает и ранит наших солдат. Мы знаем, кто оккупировал Крым и Донбасс. О каком доверии можно говорить? Даже после встречи в нормандской формате в Париже российские войска продолжают убивать и ранить наших солдат. К сожалению, наши ожидания относительно прекращения обстрелов до сих пор не оправдались", - подчеркнул министр.

Как сообщалось ранее в УНН, Пристайко заявил, что Украина надеется в ближайшее время согласовать новую дату визита Помпео.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Нормандский формат, Вадим Пристайко

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