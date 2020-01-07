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Выборы на оккупированном Донбассе - идеальная возможность для РФ вывести свои войска - МИД

Выборы на оккупированном Донбассе - идеальная возможность для РФ вывести свои войска - МИД

Вадим Пристайко

КИЕВ. 7 января. УНН. Глава МИДа Украины Вадим Пристайко считает, что местные выборы на оккупированной части Донбасса является "идеальной возможностью" для РФ вывести свои войска из Украины. Об этом он рассказал в интервью газете Bild, которое опубликовано на сайте МИДа, передает УНН.

На вопрос журналистов о возможном избрании на местных выборах представителей так называемых "народных республик", министр заверил, что в Киеве хорошо понимают, кто будет выдвигаться от оккупированных территорий.

"Мы - не наивные и очень хорошо знаем, кто по другую сторону фронта будет выдвигаться на выборы. Но у людей было бы по меньшей мере чувство демократического процесса, который происходит параллельно на оккупированных территориях и на свободных территориях, и это было бы идеальной возможностью для России вывести войска из нашего востока", - подчеркнул Пристайко.

Как сообщалось ранее в УНН, незаконные формирования не смогут принять участие в местных выборах на Донбассе - Пристайко.

Источник: УНН
Теги: выборы, МЗС, Донбасс, Вадим Пристайко

В тексте упоминаются

Пристайко Вадим
Пристайко Вадим
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