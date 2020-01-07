Пристайко рассказал, в каком случае Украина будет искать альтернативу "минскому процессу"

КИЕВ. 7 января. УНН. Глава МИДа Украины Вадим Пристайко считает, что возможный поиск альтернативы "минскому процессу" состоится в случае проваливания ряда факторов, предварительно оговоренных ранее сторонами. Об этом он рассказал в интервью газете Bild, которое опубликовано на сайте МИДа, передает УНН.

На вопрос журналистов, может ли Украина представить альтернативу Минскому "мирному процессу" и что должно состояться в 2020 году, чтобы Украина вышла из процесса, Пристайко назвал ряд условий, в том числе и провал проведения выборов на оккупированной части Донбасса.

"Давайте откровенно говорить. Если в 2020 году на оккупированных территориях не состоятся выборы, или процесс разведения войск продлится слишком долго, тогда нужно рассматривать возможные альтернативы Минске. Это может быть миротворческая миссия. Впрочем, это не означает, что мы выходим из общего Минского процесса", - заявил дипломат.

Как сообщалось ранее в УНН, выборы на оккупированном Донбассе - идеальная возможность для РФ вывести свои войска - МИД.