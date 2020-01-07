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Пристайко призвал Германию поставлять оружие в Украину

Пристайко призвал Германию поставлять оружие в Украину

Вадим Пристайко

КИЕВ. 7 января. УНН. Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко призвал ФРГ предоставить Украине военную помощь. Об этом он заявил в интервью немецкому таблоиду Bild, передает УНН.

“Всего несколько стран в мире оказывают военную поддержку Украины. Германия — один из самых мощных экспортеров оружия в мире, несмотря на мирную внешнюю политику. Эти вооружения нужны и нам. Однако, каждый раз, когда наши фирмы пытаются заключить контракты с немецкими предприятиями, эти договоренности срываются в последний момент из-за неочевидных, и вероятно политических мотивов. Мы надеемся, что в будущем это изменится. Просто проанализируйте, куда Германия экспортирует оружие. Почему не нам? Мы — может и неидеальное, но вполне демократическое государство, которое вынуждено защищаться. Нельзя это не учитывать”, — сказал украинский министр.

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Как ранее сообщал Пристайко, незаконные формирования не смогут принять участие в местных выборах на Донбассе.

Источник: УНН
Теги: МИД, оружие, Украина, Германия, Вадим Пристайко
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