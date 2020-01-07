Санкции США помогли достичь газового соглашения с Россией - Пристайко

КИЕВ. 7 января. УНН. Санкции США против российского газопровода “Северный поток-2” помогли Украине достичь соглашения с Россией о транзите газа. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому ежедневному изданию Bild, перевод которого обнародовало посольство Украины в Германии, информирует УНН.

“В начале переговоров Россия не имела желания заключать соглашение, они хотели максимум на год и на очень плохих для нас условиях. Кроме того, они говорили, что, мол, мы не спешим, мы можем заключить в этом году, можем позже. Договоренность, на которую нам наконец удалось выйти гораздо лучше. Не идеальна, но санкции США помогли нам достичь ее, да”, — сказал министр.

Эти санкции США потенциально направлены в немалой степени против немецких компаний, участвующих в российском проекте транспортировки газа в обход Украины, и Пристайко прокомментировал это немецкому изданию так: “Это — очень чувствительный вопрос. Ведь, с одной стороны, мы ценим то, что делает для нас Германия и не были в восторге от того, что любой немецкий проект попадет под санкции. С другой стороны, мы постоянно подчеркивали в ходе переговоров с немецкими партнерами на том, что речь идет о плохом проекте для Германии, ЕС и Украины. Но мы не имеем отношения к этим санкциям”.

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Напомним, 30 декабря 2019 года Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” и российский газовый монополист “Газпром” подписали контракт о транзите российского газа в Европу с использованием украинской газотранспортной системы по правилам Европейского союза на пятилетний срок с возможностью продления. Срок ранее действующего контракта совпадение утром 1 января 2020 года.