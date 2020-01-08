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Трамп и его ключевые министры проводят совещание в связи с ракетным ударом Ирана

Трамп и его ключевые министры проводят совещание в связи с ракетным ударом Ирана

КИЕВ. 8 января. УНН. Президент США Дональд Трамп и его ключевые министры и помощники проводят в эти минуты экстренное совещание в связи с ракетным ударом Ирана по ряду военных баз в Ираке, на которых размещаются американские военнослужащие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на большинство новостных телекомпаний США.

Так, телекомпании продемонстрировали кадры приезда в Белый дом шефа Пентагона Марка Эспера и госсекретаря США Майкла Помпео.

Напомним, в ночь на 8 января иранские вооруженные силы совершили ракетные обстрелы американских баз на территории Ирака. Позже СМИ распространили видео ракетного обстрела.

Эти события происходят на фоне атаки США в районе аэропорта иракской столицы Багдада, когда в ночь на 3 января был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана), генерал Касем Сулеймани.

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После атаки США по Сулеймани на территории Багдада, парламент Ирака, 5 января, принял на экстренном заседании резолюцию, которой обязал американский военный контингент выйти с территории страны. На что в Пентагоне заявили, что американские войска не будут уходить из Ирака, а политика Вашингтона по этому вопросу неизменна.

Источник: УНН
Теги: США, Пентагон, Иран, Ирак, Дональд Трамп, Майк Помпео
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