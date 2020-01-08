Трамп заявил, что выступит с заявлением по ударам Ирана утром 8 января

КИЕВ. 8 января. УНН. Президент США Дональд Трамп сообщил, что сделает заявление относительно ударов Ирана по базам США в Ираке утром в среду, 8 января. Об этом американский президент написал в своем Twitter, передает УНН.

"Все хорошо! Ракеты выпущенные из Ирана на две военные базы (США), что расположены в Ираке. Сейчас происходит оценка потерь и убытков. Пока все хорошо! У нас самые мощные и хорошо оснащенные военные в мире, как никогда ранее!", - написал Трамп, и добавил "Завтра утром я сделаю заявление".

Следует учитывать разницу во времени, так как по состоянию на 5:08 в Киеве, в Вашингтоне еще 22:08, 7 января. Поэтому в Украине следует ожидать такое заявление ближе ко второй половине дня.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 января иранские вооруженные силы совершили ракетные обстрелы американских баз на территории Ирака. Позже СМИ распространили видео ракетного обстрела. Впоследствии, в Пентагоне заявили, что Иран обстрелял минимум две базы США в Ираке.

Эти события происходят на фоне атаки США в районе аэропорта иракской столицы Багдада, когда в ночь на 3 января был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В свою очередь, после обстрела американских баз, КСИР назвал Израиль соучастником США в убийстве Сулеймани.

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После атаки США по Сулеймани на территории Багдада, парламент Ирака, 5 января, принял на экстренном заседании резолюцию, которой обязал американский военный контингент выйти с территории страны. На что в Пентагоне заявили, что американские войска не будут уходить из Ирака, а политика Вашингтона по этому вопросу неизменна.