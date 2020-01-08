Зеленский прокомментировал авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране

КИЕВ. 8 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал авиакатастрофу украинского лайнера Boeing 737 в Иране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал Зеленского.

“Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г. Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании „Международные авиалинии Украины“ потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта”, — написал президент.

“По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списков погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа”, — резюмировал Зеленский.

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Ранее УНН сообщали, что пока консул занимается вопросом авиакатастрофы, уточняются списки погибших.

Напомним, ранее иранское государственное телевидение сообщило о катастрофе украинского самолета, который перевозил, как сообщалось, 180 пассажиров и экипаж, недалеко от аэропорта столицы Ирана — Тегерана. СМИ также пишут о том, что на борту самолета находилось 170 человек. Впрочем, в МИД для УНН сообщили о предварительно 160 погибших в авиакатастрофе.

Заместитель директора Департамента-начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич добавил УНН, что в Департаменте консульской службы создана оперативная кризисная группа, телефон горячей линии: +38 (044) 238 16 57.

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По данным издания New York Times, отмечается, что это был самолет Boeing 737, совершавший взлет из аэропорта, направляясь в Украину.

Издание ISNA отмечает, что “точное место падения находилось в парке Махмудабада”. Этот город на востоке Тегерана.

Добавляется, что служба наблюдения за полетами FlightRadar 24 сообщила в Twitter, что самолет находился в эксплуатации около трех с половиной лет. Последняя информация о местонахождении самолета, по данным FlightRadar, была получена в районе города Парандий недалеко от Тегерана.

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В сообщении иранского гостелевидения говорится, что авария в среду утром вероятно произошла из-за механических неисправностей.

На данный момент это вся информация, УНН пытается узнать подробности произошедшего.

Напомним, после ракетных обстрелов военных баз США со стороны Ирана на территории Ирака, произошедших в ночь на 8 января, США запретили полеты своих гражданских самолетов над Ираком и Ираном, а также над водами Персидского и Оманского заливов.