Авиакатастрофа в Иране: версию теракта исключают

КИЕВ. 8 января. УНН. По предварительной информации причиной авиакатастрофы в Иране стала техническая неисправность украинского самолета. Версия с терактом исключается. Об этом говорится в сообщении Посольства Украины в Исламской республике Иран, передает УНН.

"08.01.2020 ориентировочно в 6:00 по тегеранским времени (около 4:30 по киевскому времени) после взлета из тегеранского аэропорта им.Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", что должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается", - говорится в сообщении.

Также в сообщении говорится, что по данным компании МАУ, на указанный рейс приобрели билеты 168 человек.

"Сейчас выясняется кто из пассажиров не присутствовал на борту и наличие среди пассажиров граждан Украины. Также на борту находились 9 членов экипажа - граждане Украины. К сожалению, все пассажиры и члены экипажа погибли", - сообщили в дипучреждении.

Посольство высказало соболезнования всем близким и родственникам погибших.

"Посольство активно занимается выяснением обстоятельств катастрофы и формальностями, связанными с этим.

Посол Украины в Иране, Сергей Бурдиляк, находится на месте аварии ", - добавили в сообщении.

Раньше 8 января Государственная средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все 167 пассажиров и девять членов экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвал предположение, что самолет был сбит.

Также ранее УНН сообщали, что консул занимается вопросом авиакатастрофы, уточняются списки погибших.

Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране.