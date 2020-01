ЕС и страны Европы выразили соболезнования по поводу авиакатастрофы в Иране

КИЕВ. 8 января. УНН. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразили соболезнования по поводу катастрофы самолета МАУ в Иране, на борту которого предварительно находились 11 украинцев. Об этом они сообщили в Twitter, передает УНН.

"Мои глубокие соболезнования всем, кто потерял своих близких в результате крушения украинского самолета сегодня утром. В настоящий момент именно эксперты по авиационной безопасности должны выяснить причину крушения, дав ответы на эту ужасную трагедию", - написала фон дер Ляйен.

В свою очередь, Боррель отметил: "Мои искренние соболезнования семьям погибших в результате трагической катастрофы украинского самолета минувшей ночью над Ираном".

На данный момент соболезнования выразили также представители ЕС, Совета Европы, Турции, Польши, Германии, Латвии, Словакии, Эстонии, Японии и др.

Ранее 8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета с международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.

При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США "работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива", указал ранее CNN.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Пентагоне заявили, что Иран обстрелял минимум две базы США в Ираке

В то же время в сообщении посольства Украины в Иране указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается".

По данным СНБО Украины, на борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 168 пассажиров и 9 членов экипажа. СМИ сообщают о 13 членах экипажа из Украины.

Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране. Также он отметил, что МИД сейчас готовит списки пассажиров самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, они будут обнародованы в ближайшее время. Специальные борты для отправки в Тегеран для вывоза тел погибших подготовлено, ожидается согласование иранской стороны для вылета.

My deepest condolences to all who lost their beloved ones in the crash of the Ukrainian aircraft this morning.

At this moment it is for aviation security experts to investigate the cause of the crash, providing answers to this horrible tragedy. - Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 8, 2020

My sincere condolences to the families of the victims of the tragic crash of the Ukrainian plane last night over Iran. pic.twitter.com/B5Ry2Bxu1o - Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 8, 2020

Expressing my deepest condolences to the families of victims of the Ukrainian flight that crashed this morning near Tehran. - Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) January 8, 2020

Horrible news - our thoughts and prayers are with those who died in this tragedy, their families and loved ones. https://t.co/xYYuKqzb5b pic.twitter.com/y3mOt3HUgf - Peter M. Wagner (@pmwBxl) January 8, 2020

Horrible news coming from Tehran this morning: My deep condolences to the families and loved ones of all those aboard the tragic @fly_uia flight. - Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) January 8, 2020

In a letter to President Zelensky @ZelenskyyUa Secretary General Marija Pejčinović Burić expresses her condolences to the families of the victims of the Ukrainian plane crash and conveys her solidarity with the Ukrainian people on behalf of the Council of Europe @DmytroKuleba pic.twitter.com/ qLx6BFNQbS - Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) January 8, 2020

С прискорбием узнали о падении самолета Международных авиалиний Украины вблизи Тегерана и жрать, которые были вызваны падением. Разделяем боль дружественного украинского народа, сочувствуем семьям погибших. - TC Kiev Büyükelçiliği / Посольство Турции (@TCKievBE) January 8, 2020

There were no Polish citizens among the passengers of airlines plane which crashed in Tehran. - Ministry of Foreign Affairs (@PolandMFA) January 8, 2020

Анка Фельдгузен о падении самолета в Иране: pic.twitter.com/46F1Mn5QND - Посольство Германии (@GermanyinUA) January 8, 2020

Latvian MFA expresses its deepest condolences to all those who lost their relatives and loved ones in the #Ukraine International Airlines flight # PS752 plane crash in #Tehran . @MFA_Ukraine - Latvian MFA (@Latvian_MFA) January 8, 2020

#Lithuania extends its deepest condolences to the bereaved families and loved ones over the tragic aircraft accident in #Teheran which caused the loss of more than 170 lives. Our hearts are with you. - Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) January 8, 2020

Deepest condolences to the families of victims and the People of #Ukraine of the #planecrash , @MfaUkraine - Iveta Hricova (@IHricova) January 8, 2020

My deepest condolences to the victims and their loved ones of the Ukrainian plane # PS752 crash near #Tehran last night. - Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) January 8, 2020