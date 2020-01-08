Наибольшую сумму компенсации за жилье получили нардепы из "Слуги народа"

КИЕВ. 8 января. УНН. За август-декабрь прошлого года наибольшую сумму компенсации за жилье получили члены депутатской фракции "Слуга народа" Андрей Костин и Артем Дмитрук - более 81 тысячи гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Аппарат Верховной Рады Украины.

Так, среди 158 народных депутатов Украины, которые воспользовались правом получения средств для компенсации стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера в декабря 2019 года в период с 29 августа по 31 декабря 2019 наибольшую сумму получили Андрей Костин и Артем Дмитрук - по 81 250 гривен.

Также, по 80 935 гривен получили член депутатской группы "За будущее" Игорь Гузь и член депутатской фракции "Слуга народа" Николай Кириченко.

80600 гривен получил другой член депутатской фракции "Слуга народа" Эдуард Прощук, по 79 950 получили его однопартийцы - Павел Павлиш и Олег Воронько.

Кроме того, еще один депутат от партии "Слуга народа" Алексей Леонов и депутат от партии "Европейская Солидарность" Михаил Бондарь получили компенсацию в размере 79 300 гривен.

Напомним, в ноябре 2019 года за период с 29 августа по 30 ноября 2019 года было осуществлено выплату компенсации для аренды жилья или найма гостиничного номера объемом 3066165 грн.

Как сообщалось ранее в УНН, Порошенко, Корниенко и Дубинского лишили выплат на сумму более 3 млн грн за прогулы.