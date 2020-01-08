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Венедиктова провела встречу с кандидатами на должности следователей по "делам Майдана"

Венедиктова провела встречу с кандидатами на должности следователей по "делам Майдана"

КИЕВ. 8 января. УНН. Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова провела встречу с кандидатами на должности следователей ГБР в “делах Майдана”. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.

“Во исполнение Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований” в ГБР проведен ряд организационных мероприятий по формированию следственного подразделения в “делах Майдана”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что к участию в указанных мероприятиях привлечены представители общественности. Предоставленную ими информацию использовано при принятии решений о переводе следователей.

Напомним, ранее Венедиктова заявила, что в Государственном бюро расследований на сегодняшний день “делами Майдана” занимаются 25 следователей.

Источник: УНН
Теги: Украина, ГБР
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