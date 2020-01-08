Зеленский хочет установления ответственных за катастрофу самолета в Тегеране

КИЕВ. 8 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назвал приоритетом установление истины и ответственных за катастрофу украинского самолета МАУ в Тегеране. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передает УНН.

"Наш приоритет - установление истины и ответственных за эту страшную катастрофу", - цитирует пресс служба Президента.

Кроме того, сообщается, что вечером в Иран отбывает самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной групп из Украины. Все они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе.

Отправить поисково-спасательную группу в Иран в связи с авиакатастрофой рейса PS 752 Тегеран-Киев приняло правительство на внеочередном заседании 8 января. "Только что правительство приняло решение об отправке поисково-спасательной группы в Иран для осуществления совместных мероприятий по расследованию причин трагедии и репатриации тел погибших граждан Украины", - прокомментировал решение правительства Премьер-министр Алексей Гончарук.

Ранее 8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета с международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.

При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США "работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива", указал ранее CNN.

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В то же время в сообщении посольства Украины в Иране было указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя из-за технических причин". Позже его отредактировали, указав, что "информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией".

По данным СНБО Украины, на борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 168 пассажиров и 9 членов экипажа. МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося в Иране самолета.

Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране. Также он отметил, что специальные борты для отправки в Тегеран для вывоза тел погибших подготовлено, ожидается согласование иранской стороны для отлета.

С 9 января украинским авиакомпаниям запретили полеты над Ираном.