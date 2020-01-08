Нардепы 9 созыва уже получили почти 6 млн гривен компенсации за жилье

КИЕВ. 8 января. УНН. С начала работы Верховной Рады 9-го созыва 158 народных депутата получили компенсацию за жилье объемом почти 6 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Аппарат Верховной Рады Украины.

Так, в декабря 2019 года в период с 29 августа по 31 декабря 2019 года была осуществлена выплата компенсации для аренды жилья или найма гостиничного номера объемом 5 807 978 грн.

Напомним, за август-декабрь прошлого года наибольшую сумму компенсации за жилье получили члены депутатской фракции "Слуга народа" Андрей Костин и Артем Дмитрук - более 81 000 гривен.

Как сообщалось ранее в УНН, Порошенко, Корниенко и Дубинского лишили выплат на сумму более 3 млн грн из-за прогулов.