В МИД разъяснили, как Иран будет расследовать авиакатастрофу украинского самолета Boeing

КИЕВ. 8 января. УНН. Расследование авиакатастроф регламентируется международным правом, в частности приложению 13 к Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и происходит в сотрудничестве многих государств. Об этом рассказал политический директор МИД Украины Алексей Макеев на своей странице в Facebook, сообщает УНН.

По его информации, главным в расследовании является государство, в котором произошла катастрофа. Именно оно создает независимую комиссию по расследованию. Она также оперативно должно сообщить о катастрофе государство, где зарегистрировано судно, государство-оператора (в обоих последних випадаках это - Украина), государство, где воздушное судно было спроектировано / изготовлено, а также ИКАО (Международная организация гражданской авиации, - ред.). В расследовании могут также участвовать упомянутые выше государства, а также государства, граждане которых пострадали в катастрофе.

Украина заявила о своем намерении присоединиться к работе комиссии по расследованию, это было подчеркнуто, в частности, во время сегодняшнего телефонного разговора министра иностранных дел Украины с министром иностранных дел Ирана, сообщил Макеев.

Напомним, Иран не будет отправлять "черные ящики" украинского самолета Boeing, потерпевшего крушение у Тегерана, компании Boeing или Соединенным Штатам.

Раньше 8 января Государственная средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины . Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит. Также причиной авиакатастрофы украинского самолета, произошедшей 8 января в Иране стало возгорание одного из его двигателей. Об этом сообщил представитель властей Ирана.

При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США" работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива ", указал ранее CNN.

В то же время в сообщении посольства Украины в Иране указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается".