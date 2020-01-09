Украина за год не пустила более 7,3 тыс. россиян с запретом на въезд

КИЕВ. 9 января. УНН. Украина за 2019 год не пустила на свою территорию более 7,3 тыс. граждан РФ, имевших, в частности, запрет на въезд. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Только в прошлом году пограничники отказали во въезде в Украину более 7300 гражданам РФ, в отношении которых действовал запрет въезда или превысивших срок пребывания или в отношении которых имелась информация, что они незаконно посещали оккупированные территории", - сообщили пограничники.

Напомним, российской блогерше Александре Митрошиной проставили запрет въезда в Украину на 3 года.