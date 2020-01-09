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Более 4 тыс. человек на контроле у пограничников из-за возможного посещения Крыма

Более 4 тыс. человек на контроле у пограничников из-за возможного посещения Крыма

КИЕВ. 9 января. УНН. Более 4000 человек находятся на контроле у Государственной пограничной службы из-за возможного посещения оккупированного Крыма. Об этом сказал помощник председателя Государственной пограничной службы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко в эфире радио Крым.Реалии, передает УНН.

"На данный момент более 4000 человек находятся у нас на контроле из-за возможного посещения Крыма", - сказал Демченко.

Он отметил, что выявлять лиц, незаконно посещавших оккупированную территорию, в частности Крыма, удается, если у Государственной пограничной службе есть имеющаяся информация от других правоохранительных органов о том, что такие лица ездили незаконно в Крым.

"Или же есть по ним поручения от правоохранительных органов о запрете въезда, например, в том числе, через посещение полуострова. Также пограничники могут руководствоваться информацией, если удается при пересечении гражданами непосредственно государственной границы, установить, что то или иное лицо незаконно посещало Крым, и довести эту ситуацию подтверждениями. Из-за чего также может быть отказано во въезде в Украину, что касается иностранцев. Если же рассматривать граждан Украины, то они привлекаются к административной ответственности", - отметил Демченко.

Он добавил, что граждане Украины также могут сообщить в ГПСУ о возможных случаях незаконного посещения оккупированных территорий, тогда каждый отдельный случай изучат.

Напомним, Украина за год не пустила более 7,3 тыс. россиян с запретом на въезд.

Источник: УНН
Теги: Крым, Украина, Госпогранслужба, запрет
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