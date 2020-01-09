ООС: боевики один раз обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 9 января. УНН. С начала суток боевики один раз обстреляли украинские позиции. Раненых и погибших в результате обстрела нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00, был зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Луганском направлении", - сказано в сообщении.

Так, начиная с 10:20, в течение 30 минут, с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов враг вел огонь по позициям Объединенных сил в районе населенного пункте Хутор Вольный.

По имеющейся информации, потерь со стороны наших сил в результате прицельного обстрела противника нет.

Напомним, 8 января вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.