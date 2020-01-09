Регистрация | Вход |
USD: 23,69 0,0000  EUR: 26,42 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 09 января 2020 14:01
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Синоптики дали прогноз погоды до Щедрого вечера
Синоптики дали прогноз погоды до Щедрого вечера
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3990
Версия для печати

ООС: боевики один раз обстреляли украинские позиции

ООС: боевики один раз обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 9 января. УНН. С начала суток боевики один раз обстреляли украинские позиции. Раненых и погибших в результате обстрела нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00, был зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Луганском направлении", - сказано в сообщении.

Так, начиная с 10:20, в течение 30 минут, с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов враг вел огонь по позициям Объединенных сил в районе населенного пункте Хутор Вольный.

По имеющейся информации, потерь со стороны наших сил в результате прицельного обстрела противника нет.

Напомним, 8 января вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, боевики, обстрелы, ООС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.