Посол Украины в Тель-Авиве выразил позицию относительно заявлений израильского посла в Киеве

КИЕВ. 9 января. УНН. Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля довел до израильской стороны позицию по контрпродуктивность публичной дискуссии, проводимой Послом Израиля в Украине Джоэл Лионом, пишет УНН со ссылкой на Facebook-страницу посольства Украины в Государстве Израиль.

“9 января Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля довел до израильской стороны позицию о контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой Послом Израиля в Украине Джоэл Лионом, по внутренним вопросам украинской политики, в частности, в контексте совместного заявления послов Израиля и Республики Польша в Украине от 2 января 2020 года”, — указано в сообщении.

Посол Украины отметил, что возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа является одним из приоритетных направлений государственной политики Украины. Дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков и экспертов.

Стоит напомнить, что в начале года посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий и Посол Израиля в Украине Джоэль Лион выразили обеспокоенность из-за того, что Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые “нужно раз и навсегда осудить”.

Впоследствии, в Министерство иностранных дел Украины был приглашен Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий.