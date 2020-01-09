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В НАБУ открыли производство относительно возможного злоупотребления властью председателя СБУ Баканова

В НАБУ открыли производство относительно возможного злоупотребления властью председателя СБУ Баканова

Иван Баканов

КИЕВ. 9 января. УНН. Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство относительно возможного злоупотребления властью и ряда других уголовных преступлений председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Об этом сообщает НАБУ в ответе на запрос корреспондента УНН.

На запрос журналиста, действительно ли НАБУ открыло уголовное производство относительно возможного злоупотребления властью и ряда других уголовных преступлений председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова, в Бюро отметили: "Национальным бюро, во исполнение постановления судьи, внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований".

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"Материалы указанного уголовного производства направлены процессуальному руководителю - прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры для определения подследственности", - сообщили в Бюро в ответ на запрос.

Ранее СМИ сообщали, что суд обязал НАБУ открыть дело о возможных злоупотреблениях главы СБУ.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Украина, НАБУ, Иван Баканов
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