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Укрспецэкспорт возглавил депутат Киевсовета Ноздря

Укрспецэкспорт возглавил депутат Киевсовета Ноздря

КИЕВ. 9 января. УНН. Государственная компания "Укрспецэкспорт", которая входит в состав ГК "Укроборнпром", возглавил депутат Киевского городского совета Вадим Ноздря. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Укроборнпрома.

"Да, подтверждаем", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос действительно ли Ноздря возглавил Укрспецэкспорт.

Вадим Ноздря является депутатом Киевского городского совета, который занимался вопросом ЖКХ и энергетики, первый заместитель председателя постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.

Напомним, Государственный концерн "Укроборонпром" стремится либерализовать спецэкспорт, оптимизировать и сделать экспортную функцию Укроборонпрома эффективной.

Как сообщалось, Укроборонпром отменил изменения в устав Укрспецэкспорта, ставившие под угрозу целостность Концерна. Соответствующий приказ подписал генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичюс. Указанным приказом утверждается новая редакция устава Государственной компании "Укрспецэкспорт", что устраняет все риски и определяет компанию юридическим лицом публичного права.

Источник: УНН
Теги: Украина, назначения, Укрспецэкспорт
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