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Гончарук обсудил с британским послом сотрудничество после выхода страны из ЕС

Гончарук обсудил с британским послом сотрудничество после выхода страны из ЕС

КИЕВ. 10 января. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук встретился с послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Мелиндой Симонс. В ходе встречи они обсудили повестку дня двустороннего сотрудничества после выхода Великобритании из Европейского Союза и формирования ею собственной внешней политики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Кабинет министров Украины.

Первым вопросом, который обсуждался на встрече, было заключение нового соглашения между Украиной и Великобританией о политическом и торговом сотрудничестве после выхода Великобритании из ЕС.

"Мы ожидаем подписания Соглашения о политическом и торговом сотрудничестве в ближайшее время. Это может произойти во время предстоящего визита Президента Украины Владимира Зеленского в Лондон. В декабре 2019 года мы достигли договоренностей относительно положений торговой части Соглашения. Проведение переговоров по политической части Соглашения мы ожидаем уже 14-15 января", - сказал Алексей Гончарук.

Далее глава украинского правительства обсудил с послом упрощение визового режима для украинцев: "Украина достигла либерализации визового режима с большим количеством стран, получила безвизовый режим с ЕС. Сейчас актуальным является упрощение процедуры получения украинцами и британских виз. Это - больной вопрос для украинских граждан. Мы предлагаем разработать пути либерализации соответствующих визовых условий".

Алексей Гончарук также поднял вопрос содействия Великобританией получения Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями. Посол ответила, что Великобритания инициирует обсуждение этого вопроса в рамках Альянса.

Стороны также обсудили сферы, в которых государства могут сотрудничать, в частности в части предоставления Великобританией технической помощи. Такие сферы включают реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины, налоговую и таможенную реформы, усиление правительственных стратегических коммуникаций, реформу системы здравоохранения, антикоррупционную реформу и проект "Государство в смартфоне".

Напомним, Палата общин в Великобритании одобрила соглашение о Brexit в финальном чтении.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Великобритания, Brexit, Алексей Гончарук

В тексте упоминаются

Гончарук Алексей
Гончарук Алексей
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