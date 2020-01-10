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Зеленский создал делегацию для участия в сессии ассамблеи IRENA

Зеленский создал делегацию для участия в сессии ассамблеи IRENA

КИЕВ. 10 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский создал делегацию Украины для участия в Х сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA). Соответствующий указ №2/2020 от 9 января был обнародован на официальном сайте Главы государства, передает УНН.

"Образовать делегацию Украины для участия в Х сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) (10-12 января 2020 года в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты)", - говорится в документе.

Так, делегацию возглавит министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель. В состав делегации вошли также, в частности, директор Департамента международного сотрудничества Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Александра Козловская, а также посол Украины в ОАЭ Юрий Полурез.

Как отмечает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, в этом году на X сессии Ассамблеи ожидается более 1500 участников от более 160 стран мира, в частности: высокопоставленные чиновники, представители бизнеса, международных организаций и общественности.

Среди целей мероприятий IRENA - рассмотреть актуальные вопросы глобальной энергетической трансформации, активизацию усилий для развития "чистой" энергетики и ее влияние на устойчивое развитие общества.

Как сообщал УНН, 25 февраля 2018 года Украина получила статус полноправного члена Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA).

Источник: УНН
Теги: энергетика, указы, ОАЭ, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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