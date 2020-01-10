Зеленский сегодня обсудит расследования авиакатастрофы самолета МАУ с Помпео

КИЕВ. 10 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 10 января, будет говорить с государственным секретарем США Майком Помпео о ходе расследования причин авиакатастрофы украинского самолета Boeing-737 авиакомпании МАУ около Тегерана. Об этом говорится в заявлении, обнародованном в Telegram-канале Президента, передает УНН.

"Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров - прежде всего правительства США, Канады и Великобритании - предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин. Днем буду иметь разговор о ходе расследования с Государственным секретарем США Майком Помпео", - написал президент.

Говоря о трагедии, он подчеркнул, что версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной.

Напомним, накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.

По словам неназванного источника CNN, ознакомленного с данным разведки США, украинский самолет, совершавший рейс из Тегерана в Киев, был сбит двумя ракетами наземно-воздушной типа "Тор", изготовленными в России.

Источник утверждает, что в разведке США видели, как иранские радиолокационные сигналы фиксировали украинский самолет, прежде чем он потерпел катастрофу.

Рядом с этим, Иран отрицает, что авиалайнер МАУ, потерпевшего катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.

Ранее в СНБО заявили о трех "закрытых" версиях катастрофы самолета МАУ в Иране.

8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

На борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. МАУ опубликовала список пассажиров самолета, разбившегося в Иране.