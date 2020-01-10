Регистрация | Вход |
USD: 23,69 0,0000  EUR: 26,42 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 10 января 2020 12:50
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Фонде Президентов Украины хранится почти 300 подарков для Порошенко
В Фонде Президентов Украины хранится почти 300 подарков для Порошенко
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
2760
Версия для печати

В прошлом году в РФ завербовали более 240 украинцев - Минсоцполитики

В прошлом году в РФ завербовали более 240 украинцев - Минсоцполитики

КИЕВ. 10 января. УНН. За прошлый год в РФ завербовали и эксплуатировали более 240 украинцев. Вербуют украинских граждан и в ОАЭ, Чехию, Словению, Германию и Турцию. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский, передает корреспондент УНН.

"Более 240 человек только за последний год были завербованы и эксплуатированы в РФ, поэтому данная страна, на первом месте по эксплуатации", - сообщил Нежинский.

Он также отметил, что Объединенные Арабские Эмираты входят в топ-10 стран по эксплуатации и по вербовке украинских граждан, а также Чехия, Словения, Казахстан, Германия, Польша, Турция.

"Как видите, это те страны, где концентрируется большое количество украинских граждан", - отметил замминистра.

Напомним, ФСБ пыталась завербовать украинского военного из зоны ООС.

Источник: УНН
Теги: Россия, статистика, вербовка
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.