В прошлом году в РФ завербовали более 240 украинцев - Минсоцполитики

КИЕВ. 10 января. УНН. За прошлый год в РФ завербовали и эксплуатировали более 240 украинцев. Вербуют украинских граждан и в ОАЭ, Чехию, Словению, Германию и Турцию. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский, передает корреспондент УНН.

"Более 240 человек только за последний год были завербованы и эксплуатированы в РФ, поэтому данная страна, на первом месте по эксплуатации", - сообщил Нежинский.

Он также отметил, что Объединенные Арабские Эмираты входят в топ-10 стран по эксплуатации и по вербовке украинских граждан, а также Чехия, Словения, Казахстан, Германия, Польша, Турция.

"Как видите, это те страны, где концентрируется большое количество украинских граждан", - отметил замминистра.

Напомним, ФСБ пыталась завербовать украинского военного из зоны ООС.