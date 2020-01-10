Зеленский и Пристайко встретились с представителями США: получили важные данные

КИЕВ. 10 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко с Президентом Владимиром Зеленским в Киеве встретились с представителями США перед разговором с Госсекретарем США Майком Помпео об авиакатастрофе в Иране. Об этом Пристайко сообщил у себя в Twitter, передает УНН.

"Вместе с Президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности с руководительницей посольства в Украине Кристиной Квин. Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами. Ожидаем разговора Владимира Зеленского с Госсекретарем США Майком Помпео в 15:00", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня Президент сообщил, что 10 января будет говорить с государственным секретарем США Майком Помпео о ходе расследования причин авиакатастрофы украинского самолета Boeing-737 авиакомпании МАУ неподалеку от Тегерана.

Добавим, по словам неназванного источника CNN, знакомого с данным разведки США, украинский самолет, совершавший рейс из Тегерана в Киев, был сбит двумя ракетами наземно-воздушной типа "Тор", изготовленными в России.

Источник утверждает, что в разведке США видели, как иранские радиолокационные сигналы фиксируются на украинском самолете, прежде чем он потерпел крушение.

Кроме того, премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что есть разведывательная информация, что самолет МАУ в Иране был сбит ракетой "земля-воздух" иранскими силами.

Иран отрицает, что авиалайнер МАУ, потерпевший катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.

Ранее в СНБО заявили о трех "закрытых" версиях катастрофы самолета МАУ в Иране. В то же время в СНБО отметили, что изучается версия поражения самолета МАУ в Иране российской ракетой ЗРК "Тор".

8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

На борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося в Иране.

Президент Зеленский 10 января сообщил, что на сегодня версия о попадании ракеты в самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", разбившегося в среду в Иране, не исключается, но не является подтвержденной.