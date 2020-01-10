Регистрация | Вход |
USD: 23,69 0,0000  EUR: 26,42 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 10 января 2020 14:23
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Фонде Президентов Украины хранится почти 300 подарков для Порошенко
В Фонде Президентов Украины хранится почти 300 подарков для Порошенко
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6705
Версия для печати

Правительство повысило зарплату Генпрокурору в более чем 2,5 раза

Правительство повысило зарплату Генпрокурору в более чем 2,5 раза

КИЕВ. 10 января. УНН. Кабинет министров Украины повысил уровень должностных окладов Офиса Генерального прокурора, в частности, зарплату Генпрокурора повышен в более чем 2,5 раза. Об этом говорится в постановлении правительства от 11 декабря 2019 № 1155, передает УНН.

Так, зарплата Генпрокурора выросла с 37 000 до 93 648 гривен. Должностной оклад первого заместителя Генпрокурора повышен с 34 000 до 89 326 гривен, а заместитель Генпрокурора будет получать 86 445 вместо 32 000 гривен.

При этом месячный должностной оклад прокурора Генпрокуратуры установлен в размере 28 815 гривен, а руководителя областной прокуратуры на уровне 38 038 гривен.

Напомним, по словам Генпрокурора Руслана Рябошапки, заработная плата работников Офиса Генерального прокурора увеличится на 50-70%.

Как сообщал УНН ранее, 2 января стал днем запуска работы Офиса Генерального прокурора Украины.

Источник: УНН
Теги: зарплата, Кабмин, Генпрокурор
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.