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Катастрофа украинского Boeing: секретарь СНБО встретился с послами Канады, Великобритании и Швеции

Катастрофа украинского Boeing: секретарь СНБО встретился с послами Канады, Великобритании и Швеции

КИЕВ. 10 января. УНН. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады, Великобритании и Швеции, передает УНН со ссылкой сообщение пресс-службы СНБО.

“Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Ларисой Галадзой, Великобритании — Мелиндой Симмонс и Королевства Швеция — Тобиасом Тибергом. Во время встречи стороны обсудили актуальную ситуацию о ходе расследования катастрофы самолета Boeing 737 рейса PS 752 в Иране”, — указано в сообщении.

По словам Алексея Данилова, группа украинских экспертов активно работает на месте трагедии. “Каждый час мы получаем оперативные отчеты. Наша главная задача — разобраться, почему это произошло”, — отметил Секретарь СНБО Украины.

В свою очередь, послы выразили соболезнования в связи с катастрофой и заверили в готовности оказывать Украине всю необходимую помощь в ходе расследования.

Как писал УНН, Данилов озвучил задачи Украины в ходе расследования авиакатастрофы самолета МАУ в Иране.

Источник: УНН
Теги: Канада, СНБО, Украина, Швеция, Великобритания, Иран
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