Офис Генпрокурора отреагировал на критику по расследованию авиакатастрофы в Иране

КИЕВ. 10 января. УНН. Офис Генерального прокурора призвал, в частности, политиков и бывших прокуроров, воздержаться от спекуляций относительно досудебного расследования авиакатастрофы самолета рейса PS752 "Тегеран-Киев". Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службе Офиса, передает УНН.

"Учитывая это, мы призываем политиков, бывших прокуроров без юридического образования и базовых знаний уголовного права и процесса воздержаться от бесстыдного пиара на горе людей. Вопрос квалификации авиакатастрофы с точки зрения уголовного права, определение органа досудебного расследования, международно-правовое сотрудничество в этом расследовании определяются следователями и прокурорами в соответствии с законом и потребностями следствия, а не поиском мгновенной популярности, которая характерна для пиар-политиков, далеких от юриспруденции", - говорится в сообщении.

Офис генпрокурора отмечает, что осуществляет процессуальное руководство в досудебном расследовании по факту авиакатастрофы самолета и находится на круглосуточной связи со специалистами на месте происшествия.

"На данный момент принимаются все меры для исследования обстоятельств авиакатастрофы, в частности Офис Генерального прокурора уже обратился к иностранным партнерам с просьбой предоставить имеющуюся информацию, которая может способствовать расследованию. Кроме того, принимаются меры по организации совместной работы следователей государств, граждане которых пострадали, по расследованию причин катастрофы", - отметили в пресс-службе.

Стоит заметить, ранее бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что "авиакатастрофа до сих пор расследуется Нацполициею по статье о нарушении правил безопасности авиадвижения".

Напомним, 8 января Офис генпрокурора начал расследование авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.

Данные о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей)".