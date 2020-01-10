Венедиктова обсудила с представителями ЕС и США аудит ГБР

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова провела встречу с международными партнерами и обсудила ряд вызовов, стоящих перед ГБР, в частности, проведение аудита. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

“Вр.и.о. Директора ГБР Ирина Венедиктова провела рабочую встречу с международными партнерами, в частности представителями Консультативного миссии Европейского Союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины во главе с господином Антти Хартикайненом, представителями Представительства ЕС в Украине и заместителем руководителя отдела по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине Диной Аба-Огли”, — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в ходе встречи Венедиктова обозначила ряд вызовов, которые сейчас стоят перед Бюро.

“Среди них — проведение аудита работы ГБР, перевод в ГБР следователей Генеральной прокуратуры Украины, которые занимались расследованием „дел Майдана“, проведение конкурса на замещение должностей первого заместителя и заместителей директора ГБР, неотложный запуск работы Совета общественного контроля при ГБР, формирование дисциплинарной комиссии Бюро, оперативных подразделений и повышение уровня работы с обращениями и приемом граждан”, — говорится в сообщении.

Напомним, временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова провела встречу с кандидатами на должности следователей ГБР в “делах Майдана”.