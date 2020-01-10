Председатель Украинськго института нацпамяти провел встречу с послом Польши

КИЕВ. 10 января. УНН. 9 января стенах Украинского института национальной памяти состоялась встреча Председателя Института Антона Дробович с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша в Украине Бартошем Цихоцким, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Института.

“Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество двух государств в сфере увековечения памяти жертв войн и политических репрессий на территории Польши и Украины, противостояние попыткам Российской Федерации фальсифицировать историю и использовать ее в агрессивных внешнеполитических намерениях Кремля, а также обменялись видением возможных совместных проектов на 2020 год” , - указывается в сообщении.

Посол Цихоцкий высоко оценил возобновление сотрудничества в сфере увековечения памяти польских граждан, погибших на территории Украины. В частности, выразил надежду на успешное завершение начатых поисковых работ во Львове, а также дальнейшее торжественное перезахоронение останков бойцов Войска Польского.

Обе стороны подчеркнули приверженность положениям Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Польша о сохранении мест памяти и захоронений жертв войны и политических репрессий.

Глава Института Антон Дробович по результатам встречи сказал: “Украина развивает добрососедские, открытые и паритетные отношения с Польшей в сфере увековечения памяти жертв войны и политических репрессий. Мы приветствуем готовность Посольства Республики Польша в Украине к конструктивному сотрудничеству, в частности, в реализации ряда проектов в 2020 году, которые будут способствовать взаимопониманию между нашими народами. Вижу сегодня все возможности для того, чтобы выйти на качественно новый уровень межгосударственного диалога относительно сложных тем прошлого. Имею впечатление от нашего разговора с господином Послом, что обоюдное уважение и бережное отношение к истории обоих народов, выдающихся личностей и мест памяти могут стать новой нормой в наших отношениях”.

Как писал УНН, Дробович планирует решить вопрос с Польшей по охране украинских памятников.