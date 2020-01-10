Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" нуждается в неотложной медицинской помощи - Денисова

КИЕВ. 10 января. УНН. Фигурант по "делу Хизб ут-Тахрир", незаконно удерживаемый татарин Ескендер Абдулганиев, нуждается в неотложной медицинской помощи - рана после лечения больного зуба продолжает кровоточить, а также у него воспаление кисты. Об этом на своей странице в Facebook написала Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

"Незаконно задержанный Ескендер Абдулганиев, который содержится в "ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю" требует неотложной медицинской помощи! В течение длительного времени гражданина Украины беспокоила сильная зубная боль, в результате чего поднималась высокая температура тела. В медицинской части пенитенциарного учреждения удалили больной зуб, но рана так и не зажила и продолжает кровоточить. Кроме того, ранее в Эскендера Абдулганиев воспалилась киста на копчике, которая вызвала сильную боль, но медицинская помощь так и не была предоставлена", - написала Людмила Денисова.

Она отметила, что это противоречит гарантированным нормам статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пункта 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными от 30.08.1955, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН.

В связи с этим, омбудсмен призвала Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову в неотложном порядке принять срочные меры для восстановления прав гражданина Украины, а именно способствовать проведению полного медицинского обследования, по результатам которого предоставить квалифицированную медицинскую помощь.

Она также напомнила, что Ескендер Абдулганиев был незаконно задержан силовиками Российской Федерации 14 февраля 2019 года. Начато судебное разбирательство - заседание назначено на 20 января 2020 года.

Напомним, 9 января стало известно, что фигурантов Красногвардейской группы "дела Хизб ут-Тахрир" Рустема Емирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева готовят к этапированию в изолятор Ростова-на-Дону.