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ВАКС закрыл одно производство в отношении фигурантов "газового дела Онищенко"

ВАКС закрыл одно производство в отношении фигурантов "газового дела Онищенко"

КИЕВ. 10 января. УНН. Высший антикоррупционный суд по делу в отношении 8 человек, обвиняемых в незаконном завладении имуществом ПАО "Укргаздобыча", что нанесло ущерб государственному предприятию на сумму 740 млн гривен, закрыл одно уголовное производство в отношении 5 лиц по статье о фиктивном предпринимательстве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

“... на заседании, которое состоялось 9 января 2020 года, коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство обвиняемых и принял решение о закрытии уголовного производства в отношении 5 лиц в части преступления, предусмотренного ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство ред.) Это решение обусловлено принятым Верховной Радой Украины Законом „О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуального кодекса Украины относительно уменьшения давления на бизнес“, которым отменена уголовная ответственность за действия, определенные в ст. 205 УК Украины”, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что рассмотрение дела продолжится в 10:00 11 января 2020 года.

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Напомним, по версии следствия, народный депутат VII и VIII созывов Александр Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года противоправно завладели более 1,6 млрд грн от реализации природного газа. В результате таких действий ПАО “Укргаздобыча” (100% акций принадлежат государственной НАК “Нафтогаз Украины”) нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

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В общем следствие установило причастность к участию в “газовой схеме” 29 человек. Среди них — двое близких людей, которые выполняли роль организаторов, остальные — работники ПАО “Укргаздобыча”, юрист, финансисты, руководители компаний и др.

Источник: УНН
Теги: суд, газ, Украина, Антикоррупционный суд
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