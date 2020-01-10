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ПЦУ отреагировала на решение Филарета отозвать подпись

ПЦУ отреагировала на решение Филарета отозвать подпись

КИЕВ. 10 января. УНН. Отзыв подписи под постановлением поместного собора, которым в декабре 2018 года была создана Православная церковь Украины (ПЦУ), главой ликвидированного Киевского патриархата (УПЦ КП) Филаретом говорит о том, что он встал на путь лжи. Такое заявление сделал заместитель главы управления ПЦУ по внешним связям, архиепископ Евстратий Зоря, пишет УНН.

“Заявление Патриарха Филарета о „отзыве подписи“ под Постановлением Поместного Собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года о прекращении отдельного существования УПЦ КП и объединения в единую поместную православную церковь — еще одно свидетельство того, что владыка встал на путь лжи... И именно поэтому все его попытки противопоставить свою волю соборной воли Церкви — снова и снова терпят поражение”, — написал Заря.

В ПЦУ также отметили, что: “Этим очередным заявлением только снова им самим подтверждается, что Постановление Патриарх Филарет подписывал. И все участники Собора и все, кто видел видеозапись, могут засвидетельствовать, что делал он это осознанно и добровольно”.

“Более того — заявляя неоднократно о том, что он с последователями якобы „вышел из ПЦУ“, владыка снова и снова подтверждает как и свою принадлежность к ПЦУ, так и действительность постановлений Поместного Собора УПЦ КП и Объединительного Соброру 15.12.18, на основе которых он сам, вместе со всем Киевским Патриархатом, стали неотъемлемой частью Православной Церкви Украины. А как можно „выйти“ — не войдя? А если вошел — то на условиях, определенных Собором и Уставом Церкви, а не собственным воображением или меняющимся настроением”, — отметил представитель ПЦУ.

“А относительно „отзыва“ — это Постановление Поместного Собора не является договором или соглашением, которые можно разорвать. Так же и наследство и имя Киевского Патриархата принадлежит Поместной Церкви, а не является частной собственностью одного иерарха, которой он безуспешно стремится распоряжаться по своему усмотрению”, — резюмировал Заря.

Стоит напомнить, что глава ликвидированной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил об отзыве подписи под постановлением Объединительного собора, которым в декабре 2018 года был ликвидирован Киевский патриархат и создана Православная церковь Украины (ПЦУ).

Источник: УНН
Теги: Украина, Филарет, УПЦ КП, Епифаний, ПЦУ
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